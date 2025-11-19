Burhaniye'de 400 fidan toprakla buluştu
Burhaniye ilçesinde, Orman İşletme Şefliğinin öncülüğünde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde 400 fidan toprakla buluştu.
İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Taylıeli Mahallesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, katılımcılara fidan dikimi konusunda bilgiler verdi. Öğrenciler anne ve babaları ile fidan dikerken, törene katılan davetlilerle jandarma komutanları da fidan dikti. Fidan diken çocuklara Türk Bayrağı dağıtılırken, törene katılan Kaymakam Cumali Atilla, törene katılan öğrenci ve velilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.