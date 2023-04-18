Burhaniye'de 5000 kişilik iftar yemeği

Burhaniye ilçesinde, Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda Kadir Gecesinde geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde 5000 kişiye iftar verildi. Ramazan ayı boyunca Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemekleri, Kadir Gecesi sebebiyle daha çok kişinin bir arada olabilmesi için Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı ile ona bağlı cadde ve sokaklarda kurulan masalarda binlerce Burhaniyeli Ramazan ruhuna yakışır şekilde iftarını yaptı. Yardımseverlerin de desteği ile Belediyenin aşevinden çıkan iftariyelikler ile 5000 kişi iftarını Cumhuriyet Meydanı’nda açtı. İftar yemeğine Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi ile ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Burhaniye’nin tüm kırsal mahallelerinden kalkan ücretsiz otobüs seferleri ile de isteyen herkes ulaşım problemi olmadan Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşamak için ilçenin meydanında toplandı.