Burhaniye'de 7 ayrı noktada eş zamanlı yol bakım çalışması

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi yapılan doğalgaz ve çeşitli altyapı çalışmalarından kaynaklanan ve zamanla deformasyona uğrayan yollar için program dahilinde birçok mahalle de eş zamanlı olarak yapılan parke taş, parke taş söküm ve kaldırım taşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol tamir çalışmalarına ağırlık verilmesi vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde 7 ayrı noktada eş zamanlı olarak devam eden yol tamirat ve tadilat işlemleri için çalışan ekipler; Geriş Mahallesi Kuruoba sokakta parke taş söküm çalışmalarına başlarken, Eski Göl Caddesi ve Hamidiye Sokak’ta kaldırım taşı yapım çalışmalarına devam ediyor. Kocacami Mahallesi Kasaplar Caddesi’nde yol söküm çalışmaları da devam ediyor. İlçenin diğer mahallelerinde çalışmalarına devam eden Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Dutluca Mahallesi’nde parke taş yol yapım çalışmalarını sürdürürken Pelitköy Mahallesi Gadana Mevkii’nde parke taş tamirat çalışması ve İskele Mahallesi Güneş Caddesi’nde Kaldırım tamirat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.