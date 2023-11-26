Burhaniye'de 73 araç sorgulandı, 16 bin lira ceza kesildi

Burhaniye'de İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, asayiş ve terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler Hacı Ahmet Mahallesinde denetim yaptı. Ekipler, 73 aracı denetlerken, alkollü ve eksik evrakı bulunan araçlara 16 bin 509 lira ceza kesildi.

Burhaniye'de 73 araç sorgulandı, 16 bin lira ceza kesildi
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Burhaniye’de İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, asayiş ve terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler Hacı Ahmet Mahallesinde denetim yaptı. Ekipler, 73 aracı denetlerken, alkollü ve eksik evrakı bulunan araçlara 16 bin 509 lira ceza kesildi.

Burhaniye’de İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, asayiş ve terörle mücadele şube müdürlüğüne bağlı ekipler Hacı Ahmet Mahallesinde denetleme yaptı. Trafik ekipleri alkol ve emniyet kemeri ile motosiklet denetimi yaparken, asayiş ekipleri de GBT sorgusu yaptı. Denetimler sırasında 73 araç sorgulanırken, 6 sürücüye 16 bin 509 lira ceza yazıldı. 5 araç ise trafikten men edildi. Asayiş ekipleri de 75 kişiye GBT sorgusu yaptı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman