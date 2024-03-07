Burhaniye'de açık öğretim öğrencilerine sınav hatırlatması

Burhaniye ilçesinde, Açık Öğretim Sınavlarının 16-17 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, öğrencilerin sınav giriş belgelerini sınavdan 5 gün önce almaları gerektiğini hatırlattı.

Burhaniye'de açık öğretim öğrencilerine sınav hatırlatması
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye ilçesinde, Açık Öğretim Sınavlarının 16-17 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, öğrencilerin sınav giriş belgelerini sınavdan 5 gün önce almaları gerektiğini hatırlattı.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek öğrencileri uyardı. Sınavların 16-17 Mart tarihlerinde yapılacağını anlatan Müdür Turan Fırat Algül, “Öğrencilerimizin sınavdan 5 gün önce sınava giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için bu uyarıyı yapıyoruz” dedi.

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