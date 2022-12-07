Burhaniye'de Ak Parti esnaf ve mahalle ziyaretlerine ağırlık verdi

Burhaniye ilçesinde, siyasi partiler esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürürken, Ak Parti ilçe teşkilatı de yoğun bir çalışma içine girdi. Mahalle temsilciliği üyelerini güncellemeye başlayan AK Partililer, esnaf ve kırsal mahalle ziyaretlerine ağırlık verdi.

Burhaniye’de Namık Kemal Gedikoğlu başkanlığındaki AK Parti İlçe teşkilatı yoğun bir çalışma içine girdi. Partililer merkez ve kırsal mahallelerdeki ziyaretleri artırdı. Bütün vatandaşların fikirlerini sorduklarını anlatan Ören Mahalle Temsilcisi Hamdi Mengi, herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Mahalle temsilciliği üyelerini yenilediklerini anlatan Hamdi Mengi, “Bütün arkadaşlarımızla birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızdan içinde yaşadıkları yer için fikirlerini soruyoruz. İlçe teşkilatımızla, kadın kollarımızla ve gençlik kollarımızla birlikte yoğun bir çalışma yapıyoruz. Yeni üyeler kaydediyoruz. Ören mahallesinde 100 yeni üyemiz oldu. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.