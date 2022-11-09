Burhaniye'de Ak Parti Kadın Kolları yönetimi esnafları ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Yönetimi yoğun bir çalışma içine girerken, Kadın Kolları Başkanı Nadire İnci Balaban’ın öncülüğündeki ekip de mahalle ve esnaf gezilerini sürdürüyor. Dün de, Emine Özavcı ve Aynur Büke ile esnafları ziyaret eden Balaban, “Durmak yok. Yola devam” dedi.

Burhaniye’de AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu’nun öncülüğünde yoğun bir çalışma içine giren AK Parti İlçe yönetimi, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Kadın Kolları Başkanı Nadire İnci Balaban ile yardımcıları Emine Özavcı ve Aynur Büke dün ilçedeki esnafları ziyaret etti. Sandı bazlı çalışma yaptıklarını anlatan Nadire İnci Balaban, “Mahalle ve esnaf ziyaretlerine ağırlık verdik. Yönetimdeki bütün arkadaşlarla birlikte kırsal mahallerimizi ziyaret ediyoruz. Üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Sandık bazlı çalışma yapıyoruz. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Çok güzel tepkiler alıyoruz. İlgiden memnunuz. Durmak yok yola devam diyoruz” dedi.