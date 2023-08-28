Burhaniye'de aşırı sıcaklar köpekleri de bunalttı

Burhaniye ilçesinde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar, insanları olduğu kadar hayvanları da bunalttı. Öğretmenler Mahallesi Suzan Yaz Parkında çeşmede serinlemeye çalışan köpekler ilgi odağı oldu.

Burhaniye’de artan hava sıcaklıkları insanları plajlara çekerken, bunalan hayvanlarda kendilerine göre serinlemenin yollarını aramaya başladı. Öğretmenler Mahallesindeki Suzan Yaz Parkında sıcaktan bunalan köpekler çeşmenin yalağında serinlemeye çalıştı. Havaların çok sıcak olduğunu anlatan Ahmet Dinç, “Havalar çok sıcak olunca insanlar denize akın ediyor. Hayvanlarda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyorlar. Suzan Yaz Parkında da köpekler çeşmenin yalağına yatarak serinlemeye çalışıyorlar. Bu da ilginç görüntülere neden olmaktadır” dedi.