Burhaniye'de Atatürk vefatının 85 yılında saygı ve özlemle anıldı

Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında özlem ile anıldı.

Düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başlarken ardından saat 09.05’de 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşların katılım sağladığı anma töreni ardından, Burhaniye Belediyesi Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi tarafından hazırlanan program ile devam etti. Düzenlenen programda sinevizyon, müzik oratoryosu, şiirlerin okunması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerin söylenmesinin ardından halk oyunları etkinlikleri düzenlendi. Programın sonunda ise ilk,orta,lise öğrencileri arasında düzenlenen Atatürk konulu resim,şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.