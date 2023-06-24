Burhaniye'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Balıkesir Burhaniye’de Bağımlılıkla Mücadele ilçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık salonunda yapılan toplantıda, daha önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi yapıldı.

Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasındaki koordinasyonun arttırılması kararlaştırıldı. "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesinin danışan sayısının arttırılması için çalışma yapılmasına, paydaş kurumlara başvuru yapan bağımlı danışanların Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfının imkanları ile desteklenmesi konusu ele alındı. Edremit UMB’ye başvuru yapmış aktif pasif tüm danışanların İlçe Sağlık Müdürlüğü psikolog ile görüşme yapılması için desteklenmesine, Müftülük tarafından vaazlarda “Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum” projesi hakkında tanıtım faaliyetlerine yer verilmesi gibi konular görüşüldü. Kaymakamlık salonunda yapılan toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Yrd. Oktay Erbalaban Emniyet Müdürü Metin Kartal, Jandarma Komutanı V. J. Asb. Bçvş. Serkan İrez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Müftüsü V. Ali Rıza Akgün, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Serinkaya ve SYD Vakfı Müdürü Özlem Sargın katıldı.