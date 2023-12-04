Burhaniye'de bağlantı yolu kullanıma açıldı

Burhaniye Belediyesi tarafından tüm çalışmaları tamamlanan İzmir-Çanakkale Çevre Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı (Tuzla Caddesi) bölgesindeki yan yol Burhaniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasının ardından kullanıma açıldı. Bahçelievler, Ören ve Ali Çetinkaya Mahallelerinin Burhaniye merkezine bağlantısındaki sıkışıklığı önlemek için başlatılan çalışmalarda yeni otogar bağlantısındaki yol yapımı altyapı malzemesi serilerek stabilize yol haline getirildi, ilçe genelindeki şiddetli yağış ve fırtınanın durması ile birlikte asfaltlama çalışmaları da tamamlanan yol araç geçişine açıldı.

Yapılan asfaltlama çalışmalarına bizzat katılan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptığı açıklamalarda,” Vatandaşlarımızın daha rahat ve daha konforlu ulaşım sağlamaları için yaptığımız bu çalışmada bugün asfaltlama işlemi ile birlikte sona gelmiş bulunuyoruz. İlçe genelindeki sıkışıklığı önlemek için yaptığımız bu çalışma için mesai arkadaşlarımız ile birlikte çok çalıştık bugün ise bu bağlantı yolunu Burhaniye halkına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü Burhaniye halkı her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Her şey Burhaniye için halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.