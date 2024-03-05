Burhaniye de Bahadınlı Okulu hizmete girdi

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Bahadınlı Ortaokulu ve İlkrokulu hizmete girdi. Okulda 154 öğrenci eğitim görüyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan okul binası tamamlandı. Yaylacık, Korucaoluk, Çamtepe ve Karadere mahallelerinden taşımalı gelen öğrencilerin de eğitim gördüğü okulda 154 öğrenci eğitim görüyor. 3 Katlı olarak inşa edilen okulda 8 sınıfın yer alırken, bir de ana sınıfı bulunuyor. Okulun tamamlanmasına sevindiklerini anlatan Bahadınlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Gökdemir. “Okulumuzda 154 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlardan 72’si ilkokul ve 82’side ortaokula gidiyor. Okulda 3 idarecimizi var. Çocuklarımız modern bir okula kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.