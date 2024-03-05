Burhaniye de Bahadınlı Okulu hizmete girdi

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Bahadınlı Ortaokulu ve İlkrokulu hizmete girdi. Okulda 154 öğrenci eğitim görüyor.

Burhaniye de Bahadınlı Okulu hizmete girdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Bahadınlı Ortaokulu ve İlkrokulu hizmete girdi. Okulda 154 öğrenci eğitim görüyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan okul binası tamamlandı. Yaylacık, Korucaoluk, Çamtepe ve Karadere mahallelerinden taşımalı gelen öğrencilerin de eğitim gördüğü okulda 154 öğrenci eğitim görüyor. 3 Katlı olarak inşa edilen okulda 8 sınıfın yer alırken, bir de ana sınıfı bulunuyor. Okulun tamamlanmasına sevindiklerini anlatan Bahadınlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Gökdemir. “Okulumuzda 154 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlardan 72’si ilkokul ve 82’side ortaokula gidiyor. Okulda 3 idarecimizi var. Çocuklarımız modern bir okula kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb