Burhaniye de Bahadınlı Okulu hizmete girdi
Burhaniye ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Bahadınlı Ortaokulu ve İlkrokulu hizmete girdi. Okulda 154 öğrenci eğitim görüyor.
Burhaniye ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Bahadınlı Ortaokulu ve İlkrokulu hizmete girdi. Okulda 154 öğrenci eğitim görüyor.
İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde geçtiğimiz yıl yapımına başlanan okul binası tamamlandı. Yaylacık, Korucaoluk, Çamtepe ve Karadere mahallelerinden taşımalı gelen öğrencilerin de eğitim gördüğü okulda 154 öğrenci eğitim görüyor. 3 Katlı olarak inşa edilen okulda 8 sınıfın yer alırken, bir de ana sınıfı bulunuyor. Okulun tamamlanmasına sevindiklerini anlatan Bahadınlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Gökdemir. “Okulumuzda 154 öğrenci eğitim görmektedir. Bunlardan 72’si ilkokul ve 82’side ortaokula gidiyor. Okulda 3 idarecimizi var. Çocuklarımız modern bir okula kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.