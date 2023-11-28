Burhaniye'de Başkan Deveciler'den adaylık açıklaması

Burhaniye ilçesinde, partilerde aday adaylığı açıklamaları peş peşe gelirken, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de miting gibi bir törenle aday adaylığı açıklaması yaptı. CHP İlçe Başkanlığına gelen Deveciler’i çok sayıda partili de yalnız bırakmadı.

CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa seslenen Deveciler, kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti. Bu güne kadar hayata geçirdiği projeleri anlatan Deveciler, Meclis üyelerine de çalışmalarında kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Ali Kemal Deveciler, “ Yaşanabilir ve çağdaş bir kent oluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana teslim ettiğiniz bu kutsal emanetin değerini ve sizlerin güvenini unutmadım ve asla unutmayacağım. Yaptığımız etkinliklerle ilçemizin tanınırlığını artırdık. Ben akşam yastığa başını koyduğum da, harçlığı olmayan bir üniversite öğrencisi varmıdır, yavrusunu kreşe gönderemeyen bir anne varmıdır, ulaşamadığım bir ihtiyaçlı aile varmıdır diye kendime soruyorum., Görev sürem boyunca insanımızın mutluluğu için caba sarf ettim. Bu cabalarımda belediye meclisi üyelerimizin büyük desteğini gördüm. Hepsine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda ortak akla önem verdik. Çok sayıdaki projeyi hayata geçirdik. Tekrar görev aldığımızda yapacak çok işimiz var. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.