Burhaniye'de bulutların güzelliği böyle görüntülendi

Burhaniye ilçesinde, güneşin doğuşu sırasında ilginç görüntüler oluştu. Madra Dağının ardından doğan güneşin bulutların arasında oluşturduğu güzellik objektiflere böyle yansıdı.

Burhaniye’de sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar, güneşin doğuşu sırasında meydana gelen güzelliği fotoğrafladı. Güneşin bulutların arasında çıkışının güzel bir manzara oluşturduğunu anlatan vatandaşlar, böyle görüntülerin her zaman olmadığını söylediler. Ören Mahallesinde sabah saatlerinde Altınyol Caddesinde yürüyen vatandaşlar, Madra dağının üzerinde oluşan manzarayı fotoğrafladı. Ören Mahallesinde oturan 65 yaşındaki Mustafa Karabıyık, “ Arkadaşlarımızla beraber yolda yürürken, bu güzel manzara ile karşılaştık. Bulutların arısından çıkan güneşin oluşturduğu güzellik görülmeye değerdi. Bol bol fotoğraf çektik” dedi. Kemal İşi, Hamdi Mengi ve Mustafa Dirlik de, “ Biz Ören Mahallesinde oturuyoruz. Özellikle sabah erken saatlerde bu güzellik ortaya çıkıyor. Bunu izlemek için erken kalkmak gerekiyor” diye konuştular.