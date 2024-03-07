Burhaniye'de çevreci vatandaş takdir topladı

Burhaniye ilçesinde, çevre temizliği yapan Lütfü Kotan takdir topladı. Almanya'dan geldiğini anlatan Kotan, herkesin çevreye sahip çıkmasını istedi.

Burhaniye'de çevreci vatandaş takdir topladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Burhaniye ilçesinde, çevre temizliği yapan Lütfü Kotan takdir topladı. Almanya’dan geldiğini anlatan Kotan, herkesin çevreye sahip çıkmasını istedi.

Burhaniye Ören Mahallesinde oturan 58 yaşındaki Lütfü Kotan, elinde çöp torbası ile temizlik yapıyor. Ören camiin etrafında bulunan yeşil alanlardan pet şişe, poşet ve sigara paketlerini toplayan Lütfü Kotan, “Çöp gördüğüm zaman dayanamıyorum. Nereye gidersem elimde poşetle çöp topluyorum. Herkes çevreci olmalı. Hepimiz çevreye sahip çıkmamız lazım” dedi.

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