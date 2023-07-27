Burhaniye'de cimnastik kursu ilgi gördü
Burhaniye ilçesinde, Yaz Spor Okulları devam ederken, düzenlenen jimnastik kursuda yoğun ilgi gördü. Atatürk Spor Salonunda haftanın 5 günü düzenlenen kurslara katılan minik cimnastikçiler çeşitli etkinliklerde gösteri yapacaklar.
Burhaniye ilçesinde, Yaz Spor Okulları devam ederken, düzenlenen jimnastik kursuda yoğun ilgi gördü. Atatürk Spor Salonunda haftanın 5 günü düzenlenen kurslara katılan minik cimnastikçiler çeşitli etkinliklerde gösteri yapacaklar.
Burhaniye Atatürk Spor Salonunda başlatılan Yaz Spor Okulları devam ederken, Pelin Bakır’ın eğitmenliğini yaptığı cimnastik kursuna 384 çocuk katıldı. Kursun yıl boyu devam ettiğini anlatan eğitmen Pelin Bakır, kursların yaz boyu haftanın 5 günü, kış aylarında ise hafta sonları devam ettiğini söyledi. Kursa 4-9 yaş gurubu çocukların devam ettiğini anlatan Pelin Bakır, “Kurslarım yoğun ilgi görmektedir. Kursiyerlerimiz çeşitli etkinliklere görev alıyorlar. Şu andaki kursiyerlerimizde performans grubunu oluşturmaktadırlar” dedi.