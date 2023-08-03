Burhaniye'de Çocuk Şenliği başlıyor

Burhaniye ilçesinde, Taylıeli Mahallesi’nde bu yıl 12’incisi düzenlenecek Uluslararası Çocuk Sanat İmece Şenliği, “Elim Sende” temasıyla 4 Ağustos 2023 Cuma günü bir kez daha çocuklarla buluşacak. Şenlik 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Tiyatro sanatçıları Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu’nun Burhaniye’nin Taylıeli Mahallesi’nde 2010 yılında başlattığı, imece usulü düzenlenen ve uluslararası köy şenliği niteliğine kavuşan, mahalle halkının, derneklerin ve esnafın katkısıyla sürdürülen çocuk, sanat, imece şenliği bu yıl 12’inci kez kapılarını çocuklara 4 Ağustos’ta açacak. Tarla Zanaat ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen şenlik, bu yıl elim sende temasıyla çocukların karşısına çıkacak. Şenlik etkinlikleri 4 Ağustos günü saat 19.30’da Çanakkale Bandosu’nun eşliğinde Kortej yürüyüşü ile başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle bu defa daha kapsamlı gerçekleştirilecek etkinliğin ilk gününde, Fatma Zübeyde Gülbudak anısına, “Kalpten Masallar” saat 21.00’de çocukların beğenisine sunulacak. Ufuk Çiçek anısına, saat 22.00’de İsviçre Tiyatro topluluğu Cirque-en-ciel, Elektrik Kesintisini sahneye koyacak. 5 Ağustos Cumartesi günü, Prof. Dr. Hülya Nutku anısına Torak Sahne topluluğu, “Bir Sirk Hikayesi” oyununu sergileyecek. Saat 22.00’de Kemal Atangür, Alpay Ekler anısına, “Abdurrahman Paşa’nın Kızının Evlenmesi” konulu Hacivat Karagöz oyununu izleyici ile buluşturacak. Etkinliğin son günü 6 Ağustos’ta Tiyatro Özgür Topluluğu, 12. Direklerarası Çocuk Tiyatrosu Yapım Ödülü alan Sihirli Mutfak yapıtını sunacak. Saat 22.00’de, Cirgque-en-Ciel ikinci kez seyircinin karşısına elektrik kesintisi ile çıkacak.