Burhaniye'de Çocuklar Bayramı coşku ile kutlayacak

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinlikler ile dolu dolu kutlamaya hazırlanıyor.

Burhaniye Belediyesi’nce 22-23 Nisan tarihlerinde, İskele Demokrasi Parkı’nda çocuklar için iki gün sürecek çocuk şenliği yapılacak. 12.00 ve 19.00 saatleri arasında oyun parkurları hizmet verirken gösteriler ise 14.30 ve 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Clown sirk, pandomim gösterileri, bubble show ve pek çok eğlenceli etkinliğe ev sahipliği yapacak çocuk şenliğinde dev maskotlar, tahta bacak, yüz boyama etkinlikleri ile çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Burhaniye’de adına yakışır şekilde yaşayacak. Kurulacak şişme oyun alanında çocuklar açık havanın tadını özgürce çıkaracaklar.

“Bugünün küçükleri yarının büyükleri” diyerek çocuklara verdiği önemi belirten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında çocukların mutluluğu ve özgürce eğlenebilmeleri için hazırlanan etkinliklere, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım olacağı tahmin ediliyor.