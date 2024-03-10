Burhaniye'de Cumhuriyet Kadınları El Emeği Sergisi
Burhaniye ilçesinde, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen Cumhuriyet Kadınlara El Emeği Sergisi ilgi gördü. Kırkyama eserlerin çoğunlukta olduğu sergide nakış, ahşap oyma ve bez bebeklerde yer aldı.
Burhaniye ilçesinde, Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen Cumhuriyet Kadınlara El Emeği Sergisi ilgi gördü. Kırkyama eserlerin çoğunlukta olduğu sergide nakış, ahşap oyma ve bez bebeklerde yer aldı.
Usta Öğretici Müşerref Özgen’in öncülüğünde 27 kadının hazırladığı eserler ilgi gördü. Serginin 3 gün açık kalacağını anlatan Müşerref Özgen, “Kursumuza 27 kadın devam etmektedir. Cumhuriyetin 100.Yılında Cumhuriyet Kadınları El Emeği Sergisini açtık. Sergimizde, kırkyama, nakış, ahşap oyma ve bez bebekler yer aldı. Sergimiz ilgi gördü. Bazı kursiyerlerimiz ürettiklerini satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar” dedi.