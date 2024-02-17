Burhaniye'de eski yılların gaz lambaları ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, satışa sunulan gaz lambaları ve gemici fenerleri ilgi gördü. Elektriğin olmadığı yıllarda aydınlatma aracı olarak kullanılan gaz lambaları ve gemici fenerleri günümüzde de alıcı buluyor.

Aşağı Çarşı Caddesindeki işyerinde 12 yıldan beri hizmet veren Cevat Büke, günümüzde de gaz lambaları ile gemici fenerlerinin alıcı bulduğunu söyledi. Gaz lambalarının elektriği olmayan çiftlik evlerinde kullanılmaya devam ettiğini anlatan Cevat Büke, ”Bazı vatandaşlar bunları nostalji yaşamak için alıyor. Bazıları da elektriğin olmadığı yayla evlerinde kullanıyor. Günümüzde gençler bunları bilmez. Elektriğin olmadığı yıllarda evleri bunlar aydınlatıyordu” dedi.