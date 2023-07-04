Burhaniye'de Fen Lisesi öğrencilerini bekliyor

Burhaniye ilçesinde, Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi öğrencilerini bekliyor. Okul Müdürü Şuuri Bayar, okulun LGS sonuçlarına göre eylül ayında ilk öğrencilerini alacağını söyledi.

Burhaniye’de uzun yıllar Kemer Anadolu Lisesi olarak hizmet veren bina, bu yıl yapılan değişiklik ile Kuvai-Milliye Fen Lisesi oldu. Eylül ayında eğitime başlayacak okul Burhaniye’nin yanı sıra, çevre ilçelerden de öğrenci alacak. Burhaniye’de Kemer Anadolu Lisesinin Fen Lisesine dönüştürülmesi öğrencileri ve velileri sevindirdi. Eylül ayında eğitime başlayacaklarını anlatan Okul Müdürü Şuuri Bayar, “Okulumuz, Burhaniye ve körfez de eğitimde yeni bir heyecan uyandırdı. LGS sınavına giren Burhaniye, Ayvalık, Gömeç Havran ve Edremit’teki öğrencilerin yoğun ilgisini çeken okul, 90 öğrenci ( 3 Sınıf) ile eğitime başlayacak. Fiziki imkanları, yeni ve yetkin öğretmenleri ile eğitimde yeni bir soluk olan Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi, 23 Haziran’da açıklanan LGS sonuçlarından sonra bu günlerde başlayan tercih surecinde öğrencilerin öncelikli tercihlerinden biri olacak. Ayrıca, okula ilçe dışından gelecek Fen Lisesi öğrencileri Burhaniye’de bulunan Hasan Akın Anadolu Lisesi Erkek öğrenci pansiyonu ile Burhaniye İmam Hatip Lisesinin kız ve erkek öğrenci pansiyonundan faydalanabilecekler. Öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.