Burhaniye'de festival başladı

Burhaniye ilçesinde, 33. Turizm Kültür ve Sanat Festivali törenle başladı. Ören Meydanı’nda düzenlenen törende Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer birer konuşma yaptı.

Ören Meydanı’ndaki Festival açılış töreni Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileriyle başladı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, festivalin ilk başlangıcında da görev aldığını anlatırken, diğer konuşmacılar da Başkan Deveciler’i tebrik etti.

Festivale katılan konuklara teşekkür eden Başkan Deveciler, “Yaklaşık 3 bin 100 yıl önce Adramytteion olarak kurulan kentimizin tarihi değeri, kültürel zenginliği, uygar toplumların bize bıraktıkları mirasın temsilcileri olarak değerin farkındayız. Bunun bilincindeyiz. Tam 33 yıldır bu toprakların çocuğu olarak her yıl bu festivali yapıyoruz. Birinci festivalde meclis üyesiydim. Aynı zamanda festival komitesi başkanı idim. Son 4 yıldan beri de belediye başkanı olarak bulunmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. Bu onuru bana yaşatan siz değerli Burhaniyelilere teşekkür bir borç bilirim” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de, “Festivale geçmişten bugüne emek veren tüm belediye başkanlarını ve Burhaniye’mizin çalışkan belediye başkanı Ali Kemal Deveciler ve onun değerli çalışma arkadaşlarını ve bu çalışmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer ise, “Ben özellikle bu festivalleri ısrarla yapan Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler’e teşekkür ediyorum. Baskılara karşı ödün vermeden bu festivalleri gerçekleştirdiği için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. İyi ki varsınız” dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte kurdele kesilirken, daha sonra da stantlar gezildi. 5 gün devam edecek olan festivalde konser, söyleşi programları ve tiyatro etkinlikleri yer alacak.