Burhaniye'de Gastronomi Öğrencileri dünya mutfağını öğreniyor

Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri dünya mutfağından örnekler sunmaya devam ediyor. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğrencilerin Türk Mutfağını en iyi şekilde öğrenmesi için uygulama eğitimlerine devam ederken dünya mutfağını da öğrenmeleri için her türlü imkânı öğrencilere sağlıyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde İtalyan Mutfağının inceliklerini öğrenerek örnekler sunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri, bu defa da aldıkları eğitimlerle Fransız mutfağına ait yemekler hazırladılar. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim elemanları Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman ve Öğr. Gör. Nihat Pekbay gözetiminde bölüm öğrencileri tarafından hazırlanan yemekleri tadım için Fakülte Mutfağında Dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, BUBYO Uygulama Otelinde misafir olarak konaklayan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, iş insanı Erman Uysal ve Doç Dr. Ali Solunoğlu yer aldılar. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde devam etmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümündeki öğrencilerimize de her türlü desteği sağlıyoruz. Türk Mutfağının yanında dünya mutfağını öğrenmeleri için onlara imkanlar sunuyoruz. Bunun için çok iyi bir mutfağımız ve araç gereçlerimiz mevcut. Öğrencilerimiz eğitimleri boyunca gördükleri teorik derslerinin yanı sıra uygulama derslerini de mutfağımızda alıyorlar. Öğretim elemanlarımızın öncülüğünde öğrencilerimizin hazırladığı Fransız mutfağına ait yemekleri birazdan tadacağız. Çok büyük emekler harcayarak güzel yemekler hazırlamışlar. Ellerine sağlık. Hocalarımıza ve öğrencilerimize bu güzel sunumları için teşekkür ediyorum. Ayrıca Otelimizde misafirimiz olan Erzurum Cumhuriyet Başsavcımız sayın Hüseyin Tuncel’e de bizi kırmayarak sunum için bizlere eşlik etme nezaketinde bulundukları için ayrıca çok teşekkür ediyorum.” dedi. Uygulama dersi; Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin hazırladıkları Fransız Mutfağına ait Karides Bique, Volavan ve Crem Brule yemekleri tadım için hazır bekleyen misafirlere ikram edilerek sona erdi. Öğrenciler, geçtiğimiz haftalarda da İtalyan Mutfağına ait yemekler hazırlayarak bir sunum gerçekleştirmişlerdi.