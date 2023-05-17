Burhaniye'de Gençlik Haftası başladı

Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı.15-21 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Gençlik Haftası, Gençlik Spor ve İlçe Müdürü Aslan Alparslan gençlerle Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu kutlama haftasına, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı sporcular, kulüplere ait sporcular, velileri ve Burhaniye halkı büyük ilgi gösterdi. Çelenk koymanın ardından Pilates, Cimnastik, Taekwondo, Karete, Basketbol, Atletizm sporcuları izleyicilere çeşitli gösteriler sundular. Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlemiş olduğu ’’Mesele Memleketse Hep Yaşımız 19 ’’sloganıyla düzenlenen etkinlikler, hafta boyunca devam edecek. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan yaptığı açıklamada, “ İlçemizde Strettball, Masa tenisi, Kort tenisi, Gençlik Yürüyüşü gibi sportif etkinliklerin yanı sıra, Resim Sergisi, Tiyatro, Gençlik Konseri gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin hafta boyunca devam edecek. 19 Mayıs günü stad gösterileriyle devam edecek etkinlikler, gece 20:30 Gençlik Yürüyüşü ve Gençlik Konseriyle tamamlanacak” diye konuştu.