Burhaniye'de Gençlik ve Spor Festivali coşkusu yaşandı

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yılda 4 defa düzenlenen Gençlik ve Spor Festivali’nin dördüncüsü Burhaniye’de düzenlendi. Burhaniye İlçe Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından İskele Meydanında düzenlenen festivalde büyük coşku yaşandı.

İskele Meydanındaki festival saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Festivalin açış konuşmasını, Balıkesir Spor İl Müdürü Adem Özalp yaptı. Gençlik Merkezi öğrencilerinden oluşan çocuk korosu ile başlayan program piyano dinletisiyle devam etti. Jimnastik, paten, taekvondo ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Özel günde engelli bireyler de unutulmadı. Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun öğrencilerinin step, parkur ve atletizm gösterileri programa renk kattı. İlçe Protokolünün katılımıyla özel sporculara madalya ve ödül töreni yapıldı. Program bitiminde meydanda hemsball, floor curling, masa tenisi, basketbol, voleybol spor müsabakaları yapıldı. Ayrıca öğrenciler, yüz boyama, ebru, akıl-zeka oyunları gibi faaliyetleri de deneyimleme fırsatı yaşadılar. Programa, Balıkesir Spor İl Müdürü Adem Özalp, Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.