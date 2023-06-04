Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hacca gidecek olan 17 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Burhaniye'de hacı adayları uğurlandı
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde hacca gidecek olan 17 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çifte Minareli Cami’de düzenlenen törene, Müftü Mustafa Alı Işık, hacı adayları ve yakınları katıldı. Törende hacı adayları helallik alırken, katılanlar ise hayırlı yolculuklar diledi. İzmir’den uçağa binecek hacı adaylarının Medine’ye inecekleri açıklandı.