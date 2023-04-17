Burhaniye'de hasarlı trafik ışığı ilgi bekliyor

Burhaniye ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu hasar gören trafik ışığının onarılması istendi. Ören Mahallesi Ayaklı Kavşağındaki trafik ışığının 2 aydan beri hasarlı olduğu kaydedildi.

Ören Ayaklı Kavşağında, bir aracın çarpması sonucu hasar gören trafik ışığının uzun süre geçmesine rağmen onarılmaması tepkiye neden oldu. Sabah akşam kavşaktan geçtiğini anlatan marangoz Hamdi Mengi, Belediye görevlilerini duyarlı almaya çağırdı. Hamdi Mengi, “Bir aracın çarpması sonucu trafik ışığının olduğu direk eğrilirken, üstteki ışık da kırıldı. Aradan uzun bir süre geçmesine rağmen bu güne kadar onarılmadı. Bunun bir önce onarılmasını bekliyoruz” dedi. İnşaat ustası Kemal İşi de, “ Bu direk kış aylarından beri aynı şekilde. Onarılması lazım. Bu görüntü Burhaniye’ye yakışmıyor” dedi.