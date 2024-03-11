Burhaniye'de Hastane Kavşağında sona gelindi

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık iki ay önce başlanan Hastane Kavşağı düzenlemelerinde sona gelindi. Kavşağın 10 gün içinde bitirileceğini anlatan Atölye Şefi Fikret Tursun, bunun devamında da Pelitköy İçmeler kavşağı düzenlemesine başlanacağını kaydetti.

Burhaniye’de bu güne kadar çok sayıda kazanın yaşandığı Hastane Kavşağındaki düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Ekiplerin geceli gündüzlü çalışması devam ederken, düzenlemenin 10 içinde tamamlanacağı kaydedildi. Yoğun bir çalışma yapıldığını anlatan yüklenici firmanın Atölye Şefi Fikret Tursun, “Buradaki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. 10 gün içinde bitmesini bekliyoruz. Bitince trafik rahatlar. Bunun devamında da Pelitköy İçmeler kavşağında düzenleme çalışması başlayacak. İçmeler kavşağını da 15-20 gün içinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Öte yandan kavşak düzenlemesi çalışmalarında sona gelinmesi vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar, “Bu güne kadar çok sayıda kaza yaşandı. Çalışmalar çok iyi gidiyor. İnşallah, tamamlandığında sıkıntı bitecek. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.