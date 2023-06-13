Burhaniye'de hayırsever Yedikardeşler hayatını kaybetti

Burhaniye ilçesinde, yıllarca Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Burhaniye Belediyespor yöneticiliği yapan iş insanı Rafet Yedikardeşler yaşama veda etti. Yedikardeşler, Kocacamide kılınan namazın ardından Geriş Mezarlığında toprağa verildi

Burhaniye’nin sevilen isimlerinden olan yıllarca Burhaniye Belediyespor ve Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticiliği yapan 78 yaşındaki Rafet Yedikardeşler, yaşama veda etti. 3 çocuk babası Rafet Yedikardeşler için Kocacamide düzenlenen cenaze töreni yüzlerce sevenini buluşturdu. Burhaniye’de güler yüzü ve yardım severliği ile birçok kişinin gönlünde taht kuran Yedikardeşler, Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Mezarlıkta taziyeleri oğlu Tuncay Yedikardeşler kabul etti.