Burhaniye'de kadın gezginler için rotalar belirlendi

Burhaniye Kent Konseyi’nin düzenlediği konferansın konuğu olan Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, kadın gezginlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerken, kadınlarımız için bölgede 50’ye yakın rota belirlendiğini açıkladı.

Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, ‘Kadın ve Turizm, Kadın yöneticiler, Kadın rehberler, Kadın çalışanlar ve girişimciler konularında bilgiler aktardı. Dünya da yalnız seyahat eden kadınların güvenli ülke ve kentleri tercih ettiklerini anlatan Uğuz, kadın gezginler hakkında da bilgiler verdi. Türk gezgin kadınları da anlatan Doç. Sabriye Çelik Uğuz, Avrupalı kadınların yalnız seyahat etmeyi tercih ettiklerini söyledi. Edremit Körfezinin turistler için çok cazip olduğunu anlatan Uğuz, “Körfezimizdeki 5 ilçede yaklaşık 50 rota belirledik. Bu sayı daha da artabilir. Burhaniye ve diğer ilçelerimiz tanıtılmalı. Yöreye gelen turistler yeril ekonomiye katkı sağlayacaklardır. Turizm için Madra dağındaki yaylalar çok önemli. Bunları tanıtmalıyız. Çevremizde kadın kooperatiflerinin sayıları artırılmalı. Hepimizin üretim alanında olmamız lazım.” dedi. Doç.Dr. Sabriye Çelik Uğuz’u kutlayan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sokur, konferansların devamını diledi. Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalalan ve Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider de konuşmacı Sabriye Çelik Uğuz’a çiçek takdim etti.