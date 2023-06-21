Burhaniye'de kadın kursiyerlere yardım teşekkürü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Kırkyama Kursu tamamlanırken, hazırlanan işlerin satışından elde edilen gelir de kanser hastalarına verildi. Balmek Kurs Merkezinde düzenlenen törene katılan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzettin Zengin ve Bülent Akmeşe ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, projede emeği geçen kadınlara ve kurs öğretmeni Aliye Çolak’a teşekkür etti.

Kursiyerlerin hayırlı bir projeye imza attıklarını anlatan Hak Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül proje hakkında bilgi verdi. Hazırlanan tüm ürünlerin satıldığını anlatan Algül, “Ürünlerin satışından 15 bin lira gelir elde edildi. Bu da 5 kadın hastamıza verildi. Kurs öğretmenimiz Aliye Çolak ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Böyle hayırlı projelerin devamını diliyorum. Bize yer tahsis eden Balmek temsilcisi Sedat Aydoğdu’ya dA teşekkür ediyorum” dedi. Balmek temsilcisi Sedat Aydoğdu ise kursların devam edeceğini kaydetti. Kurs öğretmeni Aliye Çolak da, büyük bir özveri ile çalışan kursiyerlere teşekkür ederken, projelerin devam edeceğini söyledi.