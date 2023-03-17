Burhaniye'de kadına şiddeti önleme toplantısı

Burhaniye’ de, Kaymakam İlyas Memiş’in başkanlığında kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantı da KADES uygulamasının tanıtımına yönelik kampanya yapılması kararlaştırıldı.

Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımına yönelik etkin kampanya düzenlenmesi kararlaştırıldı. Elektronik kelepçe uygulaması, şiddet uygulamaya yönelik önleyici tedbir kararlarının uygulanması, kadın konukevi açılması, adli destek ve mağdur hizmetleri biriminin tanıtımının yapılması ve farkındalığının arttırılması konuşuldu. EGEM ve JGK’nın kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitesinin arttırılması, toplantılara vaka bazlı gündem oluşturulması ve aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele çalışmalarında yürütülen kampanya ve oluşturulan içeriklerin yaygınlaştırılması gibi koruyucu ve önleyici tedbirler görüşüldü.

Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Hakim Sakine Akbulut, Cumhuriyet Savcısı Gamze Çizmeci , Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Sağlık Müdürü V. Dr Refik Budak ve Halk Eğitim Müdürü Turan Fırat Algül katıldı.