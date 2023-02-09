Burhaniye'de kadınlar depremzedeler için gıda paketi hazırlıyorlar

Burhaniye ilçesinde, depremzedeler için yardım kampanyaları devam ederken, kadınlar da gıda yardımlarını paketlemek için seferber oldu. Gıda hazırlamaya devam ettiklerini anlatan Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Nadire İnci Balaban, yardımların devam edeceğini söyledi.

Burhaniye’de Ak Parti İlçe Teşkilatının tedarik ettiği sandviç ekmeklerinin ambalajlanmasını da partili kadınlar yaptı. Kadın Kolları Başkanı Nadire İnci Balaban, görev alan arkadaşlarına teşekkür etti Balaban, “AK Parti Burhaniye Teşkilatı ve Kadın Kolları olarak deprem bölgesine gıda yardımı tedarikine aralıksız devam ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek” dedi.