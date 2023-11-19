Burhaniye'de kahvehanelerde süt satışı arttı

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvehanelerde süt satışı arttı. Sütü çay fiyatını sattıklarını anlatan garson Latif Islıoğlu, ilçede süt satışı yapan kahvehanelerin sayısının arttığını söyledi.

Burhaniye’de Atatürk Caddesindeki bir kahvehanede garsonluk yapan Latif Islıoğlu, sütün ilgi gördüğünü söyledi. Kış aylarında süt satışının arttığını anlatan Islıoğlu, süt içilmesini teşvik ettiklerini anlattı. Sütün de çayın da 5 liradan satıldığını anlatan Latif Islıoğlu, "Sütte çayda aynı fiyat. Kış ayları gelince çok sayıda insan sütü tercih ediyor. Günde 10-15 litre süt gidiyor. Bizde süt içilmesini teşvik ediyoruz" dedi. Kahvehanelerde süt servisi yapılmasının iyi olduğunu anlatan Kadir Özdemir, “Kahvehanede çay yerine sütü tercih ediyorum. Benim gibi pek çok insanda süt içiyor. Süt içimi yaygınlaştırılmalı” dedi.