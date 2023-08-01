Burhaniye'de karpuz yüz güldürdü

Burhaniye ilçesinde, kilosu 8 lirada satılan karpuz çiftçinin yüzünü güldürdü. Karpuzda veriminde yüksek olduğunu anlatan Mustafa Kaygısız, karpuz ekenlerin iyi para kazandıklarını söyledi.

Burhaniye'de karpuz yüz güldürdü
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Burhaniye ilçesinde, kilosu 8 lirada satılan karpuz çiftçinin yüzünü güldürdü. Karpuzda veriminde yüksek olduğunu anlatan Mustafa Kaygısız, karpuz ekenlerin iyi para kazandıklarını söyledi.

Burhaniye’de piyasaya çıkan yerli karpuz üreticinin yüzünü güldürdü. İlçe de yerli karpuzun kilosu 8 liradan alıcı bulurken, yüzleri de güldürdü. 10 dekarlık alanda karpuz ektiğini anlatan 52 yaşındaki Mustafa Kaygısız, “Bu sene karpuzun kilosu 8 liraya çıtı. Üretici için bu çok iyi bir fiyat. Verim de iyi. Dekarda 3 ton ürün bekliyorum. Karpuzlarımız çok tatlı. Bu yüzden çok tutuluyor. Karpuz yüzünden cebimiz para gördü” dedi.