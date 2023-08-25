Burhaniye'de kayıp işitme engelli şahıs aranıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde pazartesi günü kaybolan işitme engelli 52 yaşındaki şahıs her yerde aranıyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesi’nde yaşayan işitme engelli Mehmet Sarıtaş (52), geçtiğimiz pazartesi günü kayboldu. Aynı gün jandarma ve AFAD ekiplerinin mahalle çevresinde başlattığı aramalardan sonuç alınamazken, Ayvalık’tan gelen bir ihbar üzerine aramalar Ayvalık sahilinde yoğunlaştırıldı.

Aramaların devam ettiğini belirten Bahadınlı Mahallesi Muhtarı Sezgin Gökdemir, “Mehmet Sarıtaş pazartesi gününden beri kayıptır. Jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte mahalle çevresinde yaptığımız aramalardan sonuç çıkmadı. Bu arada Ayvalık yöresinde görüldüğü şeklinde ihbarlar geldi. Bunun üzerine çalışmalarımızı Ayvalık ilçesi sahillerinde yoğunlaştırdık. Hep birlikte seferber olduk. İnşallah buluruz” dedi.

İsmail Aydın adlı vatandaş da, “Herkes seferber oldu. İnşallah buluruz” diye konuştu.