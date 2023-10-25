Burhaniye'de Kaymakam Memiş, doğa yürüyüşüne katıldı

Burhaniye’de Kaymakam İlyas Memiş, Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları çerçevesinde Taylıeli ile Şahinler mahalleleri arasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.

Burhaniye’de, Taylieli Mahallesinden başlayarak Şahinler Mahallesinde biten “Ailemle yürüyorum” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş ilgi gördü. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan’ın rehberliğinde düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Kaymakam İlyas Memiş, etkinliklerin devam edeceğini anlatırken, katılımcılara teşekkür etti. Yürüyüşe Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, BUBFA Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı vekili Serkan İrez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı