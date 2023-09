Burhaniye'de, Kaymakam Memiş yumurta ve et üretim tesislerini ziyaret etti

TAKİP ET

Kaymakam İlyas Memiş, ilçedeki üretim tesislerini ziyaret etmeye devam ediyor. İlçedeki tavukçuluk ve et üretim tesislerini ziyaret eden Kaymakam Memiş, işletmeler hakkında bilgi alırken, üretimin artırılmasını istedi.

Kaymakam İlyas Memiş, yumurta ve et üretimi yapan tesislerden Çoruk Mahallesinde işletmesi bulunan Gürler Tarım Kümes Hayvanları Çiftliği ile Pabuçcuoğlu Hayvancılık Gıda ve Tarım ürünleri çiftliğini ardından da, Bahçelievler Mahallesinde bulunan et entegre tesisini ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, Çiftlik sahibi Gürhan Şener ile Çiftlik sahibi İsmail Pabuççuoğlu’ndan ve Et Entegre tesisi sahibi Zafer Aydın’dan işletmeleri hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunurken, başarı dileğinde bulundu. Ziyarette, Kaymakam İlyas Memiş’e Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala eşlik etti.