Burhaniye'de kaza geçiren öğretmenler yaralandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, meydana gelen kazada 5 öğretmen yaralandı. Kaza, Çanakkale-İzmir Karayolunun Öğretmenler Mahallesi girişi yakınında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Pelitköy Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerini taşıyan Mürvet Bozdağ yönetimindeki 10 ADD 17 plakalı otomobil Öğretmenler Mahallesi girişinde yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı. Yön değiştiren otomobil orta refüje çıkarken, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta büyük hasar meydana gelirken, ön koltukta oturan öğretmenlerden biri araçta sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye sıkışan yaralıyı çıkarırken, otomobilde bulunan öğretmenler ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Öğretmenlerden 4’ü ayakta tedavi edilirken, araçta sıkışan öğretmen ise ayağındaki kırık yüzünden tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, yetkililerden bilgi alırken, yaralı öğretmenleri hastanede ziyaret etti. Müdür Zihni, 4 öğretmenin ayakta tedavi edildiğini, diğer öğretmeninde hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.