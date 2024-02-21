Burhaniye'de Kent Arşivi tekrar açılıyor

Burhaniye ilesinde, 12 yıl önce kapanan Kent Arşivi’nin tekrar açılması için çalışmalara başlandı. Kent Arşivine ait dokümanları tekrar toparlamaya çalıştıklarını anlatan Ender Kurt, arşivin şehrin hafızası olacağını söyledi.

Burhaniye’de 2012 yılında kapanan Kent Arşivi tekrar açılacak. Kent Arşivine ait dokümanlar toparlanırken, arşivin Edremit körfezinde ilk olacağı açıklandı. Çok sayıda belgeye ulaştıklarını anlatan arşiv sorumlusu Ender Kurt, “Kent Arşivine ait evrakları toparlıyoruz. Burhaniye’nin ilk gazeteleri, eski fotoğraflar, Osmanlıca belgeler, Burhaniye’ye ait şehriye sicilleri ve vakıf kayıtları var. Bunun için çok sayıda belge topladık. Kent arşivinden yararlanmak isteyenler bize başvursun. Ayrıca, elinde belge olanlar da bize ulaştırabilir. Kent Arşivi şehrimizin hafızası ve belleği haline gelecek “ dedi.