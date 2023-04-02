Burhaniye'de kovan hırsızları, arıcıları tedirgin etti

Balıkesir Burhaniye’de bahar aylarının gelmesi ile birlikte arı kovanlarında bakım çalışmaları önem kazanırken, yaşanan hırsızlık olayları halkı tedirgin etmeye devam ediyor. Son günlerde 100’e yakın arı kovanının çalındığını anlatan Balıkesir Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Dokuz, denetimlerin artırılmasını istedi.

Baharın gelmesi ile birlikte arı kovanlarında bakım çalışmaları artarken, yaşanan hırsızlık olayları da arıcılar tedirgin etmeye devam ediyor. Arıcıların emeklerinin zayi olmasından çok endişeli olduğunu anlatan Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Dokuz, güvenlik güçlerinin arı taşıyan araçları daha sık denetlemelerini istedi. Burhaniye 3 bine yakın kovan bulunduğunu anlatan Abdullah Dokuz, “Baharın gelmesi ile birlikte arıcılar hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde Ayvalık Altınova da ve Dikili Salihler altında bir arkadaşımızın 74, bir arkadaşımızın da 24 adet arılı kovanı çalındı. Bu da arkadaşlarımızı tedirgin etti. Geçtiğimiz sezonda bal iyi pare edince arıcılara bir heves geldi. Ancak, hırsızlar bu hevesi kırdı. Polisin ve jandarmanın arı taşıyan araçları daha sık denetlemelerini bekliyoruz” diye konuştu.