Burhaniye'de kozalak hasadı tamamlandı

Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde fıstıkçamı kozalağı hasadı tamamlandı. Bu yıl, yörede kozalak rekoltesinin iyi olduğu açıklandı.

Burhaniye'de kozalak hasadı tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Burhaniye ilçesinde, kırsal Kırtık Mahallesinde fıstıkçamı kozalağı hasadı tamamlandı. Bu yıl, yörede kozalak rekoltesinin iyi olduğu açıklandı.

Burhaniye’de Madra dağı eteklerindeki köylerde fıstıkçamı kozalağı hasadı büyük oranda tamamlandı. İlçeye bağlı Kırtık Mahallesinde kozalak hasadı yapan İsmail Deniz, “Bu yıl hasadımızı tamamladık. Kozalak rekoltesi de iyi. Harmanlara yığılan kozalaklar Temmuz ayında patostan geçirilecek. Yöremizde kozalağın kilosu 12 liradan gidiyor” dedi.

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