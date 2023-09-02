Burhaniye'de Kur'an öğrenen öğrencilere ödül töreni düzenlendi

Balıkesir Burhaniye İlim Yayma Cemiyeti’nde düzenlenen Kur’an Kursunu bitiren çocuklar ödüllendirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesinde düzenlenen Yaz Kur’an kursu yoğun ilgi gördü. Kursa, 130’u kız toplam 185 çocuk katılırken, kapanış töreni de Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Kursu tamamlayan öğrencilerin ödülleri Kaymakam İlyas Memiş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Emre ve İlim Yayma Cemiyeti Koordinatörü Mücahit Günaydın ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzettin Zengin tarafından verildi. Kursu bitiren çocuklara kitap ve defter seti hediye edildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül’ün sunuculuğunu yaptığı törene, daire müdürleri, Ak Parti İlçe Başkanı Hayri Zeybek ve öğrenci velileri de katıldı. Katılımcılara teşekkür eden İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya, “Bu yıl ki kursumuzu da başarı ile tamamladık. Kurslarımıza 185 çocuk katıldı. Çocuklarını kurslara gönderen velilere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Törenimize katılan bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.