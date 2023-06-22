Burhaniye'de kurban bağışları ihtiyaçlılara ulaşıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı’nda hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuracak. Burhaniye’de yapılan kurban bağışları, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırılacak.

Alınan başvurular sonucu komisyon tarafından tespit edilen, Burhaniye’nin merkez ve kırsal mahalleleri fark etmeksizin; yalnız yaşayan yaşlılara, engellilere ve yemek yapma olanağı olmayan ortalama 400 vatandaşa her gün sıcak yemek ulaştıran Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramında da kurban bağışlarını alacak. 365 gün boyunca 4 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştıran Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kurban bayramı boyunca belediyenin aşevine bağışlanan kurban etlerini kabul edecek. Alınan kurban etleri yıl boyunca belediyenin aşevinde pişerek belediye aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırılacak.