Burhaniye'de kursiyerlerin resimleri Ören'de sergilendi

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı resim kursları devam ederken, yıl boyu üretilen eserlerde Ören Meydanında sergilendi. Sergiyi ziyaret eden, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kurs öğretmeni Eda Yurtsal’dan bilgi aldı ve kursiyerlerle sohbet etti.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Ahmet Akın Kültür Merkezi ile eski Atatürk İlkokulu binasındaki resim kursları devam ederken, hazırlanan ürünler de Ören Meydanındaki sergide görücüye çıktı. Sergiyi ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, Haziran ayı içinde sergilerin açılacağını söyledi. Kurslara her yaştan insanın katıldığını anlatan Turan Fırat Algül, “Kursiyerlerimizin eserleri beğenildi. Kurs öğretmenleri ve öğrencilerimizi kutluyorum. Haziran ayında yıl sonu sergileri açacağız” dedi. Kurs öğretmeni Eda Yurtsal’da kursların başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.