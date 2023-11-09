Burhaniye'de Lise öğrencileri Üniversite gezisine katıldı

Burhaniye ilçesinde, Celal Toraman Anadolu Lisesi, 12. Sınıf öğrencileri için Ankara ve Eşkişehir’e Üniversite gezisi düzenledi. 3 öğretmen ve 70 öğrenci ile Ankara ve Eskişehir Üniversitelerini gezen 12. Sınıf öğrencileri, gezinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Burhaniye Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencileri, Rehber öğretmenler Hatice Şahan, Zekiye Pank ve Hakan Güler nezaretinde düzenledikleri Üniversite Gezisine 70 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Cumhuriyetin 100.Yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesini de ziyaret etti. Gençler, Anıtkabir ziyareti sonrasında 1. ve 2. Meclisi de ziyaret etti. O günleri yaşayan liseli gençler, daha sonra Hacettepe ve Bilkent üniversitelerini ziyaret etti. Özellikle, Hacettepe Üniversitesi hakkında geniş bir bilgilendirme alan gençler, gezinin 2. Gününde ise Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Balmumu müzesi, Odun Pazarı, Haller Gençlik Merkezi ve son olarak bir tiyatro oyunu izleyerek Burhaniye’ye döndü. Gezinin başarılı geçtiğini anlatan rehber öğretmeni Hatice Şahan, “Öğrencilerimiz bu yıl lise yaşamlarının son yılını yaşıyorlar. Öğrencilerimiz, üniversitesi yaşamı, çevre, doğa ve eğitim süreci hakkında bilgiler aldılar. Öğrencilerimizin önemli bilgiler edindiğini düşünüyorum” dedi. 12. Sınıf öğrencilerinden Ayşen Ekin Torlak ise, “Önümüzdeki yıl Üniversite sınavına gireceğim. Bu gezi benim için de çok faydalı oldu. İlerideki eğitim konusunda çok iyi bir gözlem edindim” dedi.