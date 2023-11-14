Burhaniye'de merkez mahalle muhtarları toplantısı yapıldı

Burhaniye de Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında merkez mahalle muhtarları toplantısı yapıldı. Toplantı da güvenlik ve trafik sorunları ele alındı.

Kaymakam İlyas Memiş, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerdeki asayiş, güvenlik, trafik sorunları ve metruk binalar gibi konular görüşülerek muhtarların görüş ve talepleri değerlendirildi. Muhtarlara teşekkür eden Kaymakam İlyas Memiş, duyarlı olmalarını istedi. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve ilgili kurum amirleri ve merkez mahalle muhtarları katıldı.