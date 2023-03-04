Burhaniye'de Mesleki Eğitim Merkezinden bir ilk daha

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi, Bursa Coşkunöz Holding bünyesinde CEVHER hibe programına yazdığı “Mesleki Eğitime Katıl Hayata Atıl” isimli proje ile ilçe de yine bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktı. Mesleki Eğitim Merkezi’nin 474 bin 623 TL tutarındaki proje ile “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” konusunda referans eğitim kurumu olacağı kaydedildi.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi ’Güneşten Üret Kendin Tüket’ adlı proje ile verimlilik ödülünün sahibi olurken, bu defa farklı bir projede daha imza attı. Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi yeni proje ile “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” konusunda referans eğitim kurumu olacak. Yeni projenin de bir ilk olduğunu anlatan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, “Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı himayesinde CEVHER hibe programına hazırladığımız ve kabul gören 474.623 TL tutarındaki projemiz ile “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” konusunda referans eğitim kurumu olacağız. Öncelikle Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmenlerimize eğitici eğitimi aldıracağız. Son teknoloji ekipmanlar ile kuracağımız atölyemizde mevcut öğrencilerimize, mezun durumdaki çalışan ve/veya işyeri sahibi olan ustalarımıza eğitimler vereceğiz. İlçemiz ve ilimiz ilgili alan öğretmenlerine de eğitimler vereceğiz. “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” alanında aranan eleman yetiştirmek için körfezin başvuru merkezi olacağız. Mart ayı sonunda tanıtım ve açılış programı düzenleyerek projemize başlayacağız. Proje dahilinde yurt içi ve yurt dışı teknik geziler, çevreye vurgu yapan bilinçlendirme konferansı dahil birçok etkinlik yapılacaktır. Bu süreçte projemizin iştirakçileri olan Burhaniye Ticaret Odası, Burhaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Bosch Üsküplü Servisi’ ne destekleri için minnettarız. Projemizin okulumuz, ilçemiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.