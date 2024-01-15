Burhaniye'de meyve ağaçları saksıya girdi

Balıkesir7in Burhaniye ilçesinde, bir işletmecinin saksıda yetiştirdiği meyve fidanları ilgi gördü. Saksıdaki ağaçların her mevsimde dikilebildiğini anlatan Yunus Göç, aynı yılda meyve verdiklerini söyledi.

Burhaniye’de, ürettiği fıstıkçamı fidanları ile adını duyuran emekli bankacı Yunus Göç, fıstıkçamlarından sonra meyve fidanlarını da saksılara dikti. Dev saksılardaki meyve fidanlarının ilgi gördüğünü anlatan Yunus Göç, “Bu güne kadar fıstıkçamı fidanlarını saksılarda satışa sunduk. Şimdi de kayısıdan kiraza ve elmaya kadar değişik meyve fidanlarını saksılara diktik. Böyle olunca bu ağaçları her mevsim dikmek mümkün. Dikildiği yıl da meyve veriyor. Saksıdaki meyve ağaçları ilgi gördü” dedi.