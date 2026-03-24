Burhaniye'de meyvecilik gelişiyor

Burhaniye ilçesinde, pazarda satılan sertifikalı meyve fidanları ilgi gördü. Fidanların yöre şartlarına uygun ve yüksek verimli olduğunu kaydeden fidan üreticisi Abdullah Türkekul, yörede meyveciliğin gelişmekte olduğunu söyledi

Burhaniye’de pazaryerinde satılan sertifikalı meyve fidanları ilgi gördü. Fidan üreticisi Abdullah Türkekul’un ürettiği elma, kiraz, erik, armut ve şeftali fidanları ilgi gördü. 22 yıldan beri fidan ürettiğini kaydeden Abdullah Türkekul, " Fidan dikim sezonunun başlaması ile birlikte satışlara başladık. Çeşitlerimiz oldukça bol. Fidanların hepsi sertifikalıdır. Hepsi yöre şartlarına uygun ve yüksek verimli. Tanesini 200 liradan satıyoruz. Bu fidanlar bir yıl sonra meyve vermeye başlar. Yöremizde meyvecilik gelişiyor" dedi.